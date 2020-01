Dylan van Baarle met Team Ineos naar Tour Down Under donderdag 9 januari 2020 om 11:32

Team Ineos heeft de selectie voor de Tour Down Under op papier. Voor het tweede jaar op rij begint de Nederlander Dylan van Baarle daar zijn seizoen. Ook nieuwkomer, thuisrijder en oud-winnaar Rohan Dennis is van de partij. Hij won de Tour Down Under in 2015 en begint als kopman.

Vorig seizoen eindigde Van Baarle als zestiende in het eindklassement. Hij was toen de tweede renner van (toen nog) Team Sky in de rangschikking, achter Wout Poels die derde werd. Dit jaar rijdt Van Baarle in dienst van Dennis. Ook Pavel Sivakov, die normaal gesproken tot de kanshebbers zou behoren, is een helper van Dennis in deze WorldTour-wedstrijd.

De Nederlander en de Rus geven de ploeg wel opties, valt te lezen in het persbericht. “We nemen zeven sterke renners mee. Rohan heeft deze wedstrijd al eens gewonnen en weet dus wat nodig is om te winnen. Hij zal onze kopman zijn in deze thuiswedstrijd”, zegt ploegleider Brett Lancaster. “Maar we hebben Pavel en Dylan achter de hand. Zij trainen hier al sinds nieuwjaar en zijn in goede vorm. We kunnen dus meerdere kaarten uitspelen.”

Daarnaast beschikt Team Ineos in Australië over erkende hardrijders als Owain Doull, Luke Rowe en Ian Stannard. In de sprintetappes zal Chris Lawless uitgespeeld worden door de Britse formatie.

Selectie Team Ineos voor de Tour Down Under 2020 (21-26 januari)

