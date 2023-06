Dylan van Baarle had al een ‘voorgevoel’: “Dit is extra lekker na een mislukt voorjaar”

Niet Mathieu van der Poel, maar Dylan van Baarle kroonde zich vandaag in Sittard-Geleen tot Nederlands kampioen. De hardrijder van Jumbo-Visma demarreerde in de finale op het juiste moment en kon in de achtervolgende groep rekenen op ploegmaat en ‘afstopper’ Olav Kooij.

Van Baarle wist met nog goed tien kilometer te gaan, op een voor hem typerende wijze, weg te rijden uit een groepje met daarin topfavoriet Van der Poel. Van Baarle kreeg even de ruimte, slingerde zijn motor aan en ging op en over de eerder ontsnapte Frank van den Broek. Het bleek een beslissend moment in de koers: zijn tegenstanders zagen Van Baarle pas na de finish weer terug.

Na afloop keek een dolgelukkige Van Baarle met de NOS terug op zijn koers. “Ik ben gewoon op mijn gevoel afgegaan”, vertelde hij over zijn aanval. “Op de een of andere manier heb ik dat gevoel, en kies ik vaak het goede moment. Mathieu was al zo vaak in de aanval gegaan. Ik denk dat hij wat aan het wachten was op het klimmetje. Ik weet dat ik hem bergop niet kan volgen. Ik weet wat ik wel en niet kan.”

“Tegen een renner als Mathieu moet je het soms slim spelen”

En dus besloot Van Baarle al voor de klim te demarreren. “Ik zei tegen Olav dat hij Mathieu moest volgen. Zo kon ik op mijn eigen tempo wegrijden. Als je tegen een renner als Mathieu moet koersen, moet je het soms ook slim spelen. De koers zelf verliep perfect. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat Olav zou meezitten in de vlucht, maar het pakte perfect uit. Daarachter sprongen er ook ploeggenoten mee met kleine ontsnappingen. Zo kon ik mezelf rustig houden. Dat was ook het plan.”

Voor Van Baarle is het een zeer belangrijke overwinning. Niet alleen omdat hij nu een jaar in het rood-wit-blauw mag koersen, maar ook omdat hij – ondanks een zege in Omloop Het Nieuwsblad – een zeer lastig voorjaar achter de rug heeft. “Dit is na een mislukt voorjaar extra lekker. In het Critérium du Dauphiné ging het al heel goed en ook het trainingskamp in Tignes verliep perfect. Dat ik nu als Nederlands kampioen naar de Tour mag… Ik heb er geen woorden voor. Het is een droom.”

Van Baarle voelde zich in de dagen voor het NK al heel erg goed, liet hij tot slot nog weten. “De afgelopen dagen had ik al een heel rustig gevoel in mijn lichaam. Dat had ik vorig jaar ook voor Parijs-Roubaix. Al had ik het zeker niet kunnen doen zonder de hulp van mijn ploeggenoten. Ik ben blij dat ik het voor hen heb kunnen afmaken.”