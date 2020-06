Dylan van Baarle: “Froome zegt tegen ons dat hij gewoon blijft” zondag 21 juni 2020 om 16:14

Chris Froome vertelt tegen zijn ploeggenoten dat hij gewoon bij Team Ineos blijft en ook de Tour de France wil rijden met de Britse ploeg. Dat laat Dylan van Baarle, die met Froome op trainingskamp is, weten aan het AD. “Uiteindelijk weet ik ook niet wat er bij hem precies achter de schermen speelt, maar dat is wat hij tegen ons zegt”, aldus Van Baarle.

Al enkele weken gonst het gerucht dat Froome wil vertrekken bij Team Ineos. Afgelopen week werd hij gelinkt aan Israel Start-Up Nation, dat hem in augustus al over wil nemen en als kopman naar de Tour de France wil sturen. Het gerucht speelt ook binnen de selectie van Team Ineos, geeft Van Baarle aan.

“Natuurlijk gaat het erover, want het is elke keer in het nieuws. Maar voor zo ver ik weet, blijft hij gewoon en wil hij de Tour met Ineos gaan rijden. Uiteindelijk weet ik ook niet wat er bij hem precies achter de schermen speelt, maar dat is wat hij tegen ons zegt. Dus ik ga er vanuit dat hij erbij is”, geeft de Nederlander aan. Een eventueel vertrek van de kopman noemt hij raar. “En ik denk ook niet dat het gaat gebeuren en hij vroegtijdig gaat.”