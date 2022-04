Dylan Teuns trekt goede vorm door naar Ronde van Romandië, combinatie jong en oud bij INEOS Grenadiers

Bahrain Victorious en INEOS Grenadiers komen met een sterke selectie voor de boeg in de Ronde van Romandië. Naast Dylan Teuns zien we bij Bahrain Victorious onder meer Damiano Caruso en Gino Mäder terug in de selectie van de ploeg. Bij INEOS Grenadiers hebben ze met titelverdediger Geraint Thomas, Luka Plapp en Ethan Hayter ook meerdere ijzers in het vuur.

Met Caruso, Mäder en Teuns heeft Bahrain Victorious drie renners die, mits een goede vorm, met de betere renners de bergen over kunnen rijden. Die goede vorm is er zeker bij Caruso en Teuns, die respectievelijk de Giro di Sicilia en de Waalse Pijl op hun naam schrijven. Als steun krijgen ze Hermann Pernsteiner, Johan Price-Pejtersen, Luis León Sánchez, en Stevie Williams naast zich. Zowel Mäder als Pernsteiner zullen dus in hun thuisland koersen.

“Het is een fantastische en zeer zware koers, niet alleen door de vele bergen maar ook het weer kan het soms lastig maken”, aldus manager Neil Stephens op de site van de ploeg. Dat lastige parcours, en zeker de afsluitende klimtijdrit moet ons zeker liggen.” Voor de proloog en afsluitende tijdrit hebben ze bij Bahrain Victorious met Price-Pejtersen een interessante renner in hun gelederen. De 22-jarige Deen is de huidige wereldkampioen tijdrijden bij de U23-categorie. Eerder dit jaar werd hij negende in de tijdrit in de UAE Tour.

Bij INEOS Grenadiers zullen ze met een sterke ploeg afzakken naar de Ronde van Romandië. Ze hebben met Thomas, Plapp en Hayter drie kandidaten voor de eindwinst in de Zwitserse ronde, zeker met de proloog en klimtijdrit in het achterhoofd. Het drietal kan rekenen op Laurens De Plus, Andrey Amador, Brandon Rivera en Brabantse Pijl-winnaar Magnus Sheffield.

Vorig jaar ging de eindwinst nog naar Thomas, de 35-jarige renner klopte toen Richie Porte en Fausto Masnada. Een 1-2’tje dus voor de Britse ploeg vorig jaar.