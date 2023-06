Dylan Teuns met goede vorm naar Tour: “Eerste dagen rond Bilbao liggen me”

Interview

Dylan Teuns is na een anoniem voorjaar zo goed als de oude. De Belgische coureur van Israel-Premier Tech deed het goed in de Ronde van Zwitserland en lijkt net op tijd in vorm te zijn voor de Tour de France. “De eerste dagen rond Bilbao moeten me zeker liggen”, vertelde Teuns aan WielerFlits.

Na een aantal rittenkoersen en de Ronde van Vlaanderen zou Teuns deelnemen aan de heuvelklassiekers op het einde van het voorjaar. Die koersen zijn natuurlijk op zijn lijf geschreven, maar door persoonlijke problemen kwam Teuns er niet aan de start. Een kruis door het voorjaar dus, nieuwe doelen werden gezocht.

Teuns kopman in het Baskenland?

Wie het parcours van de Ronde van Frankrijk al bestudeerd heeft, ziet heel wat kansen voor een renner als Teuns. In Zwitserland klom Teuns ook zeker goed, dus wie weet komt hij in de eerste dagen rond Bilbao al in een kansrijke positie terecht. “De vorm in Zwitserland was goed. Maar het is wel nog twee weken tot de Tour na de Ronde van Zwitserland.”

“Ik kijk wel echt uit naar de Tour. Die eerste dagen rond Bilbao moeten me zeker liggen. Maar die dagen liggen niet alleen mij, er zijn nog heel wat andere renners die daar kunnen meedoen”, nuanceert Teuns. “Zoals we weten, is er ook altijd heel veel stress in de eerste week in de Tour. Daarnaast moeten we ook nog bespreken of ik kopman ga zijn die dagen.”

Bij Israel-Premier Tech staan er veel vrijbuiters aan de start. Michael Woods of een goede Simon Clarke of Nick Schultz kunnen ook verrassen in het Baskenland. “De grote lijnen zijn uitgezet bij ons. De details zullen we ter plaatse wel bespreken. Wat ik nog ga doen voordat ik naar de Tour ga? Ik heb op het BK al goed getraind hé”, sloot Teuns af met de knipoog.