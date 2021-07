Dylan Teuns draagt zege op aan overleden opa: “Laatste kilometers waren heel emotioneel”

Dylan Teuns werd opgejaagd door de ontketende Tadej Pogačar, maar wist uit handen te blijven. De Belg van Bahrain Victorious won zo in Le Grand-Bornand zijn tweede Tourrit in zijn carrière. “Het is geweldig om in de Tour te winnen, het geeft een fijne smaak.”

De emoties liet hij daarna in de vrije loop. “Ik wil met deze zege mijn opa eren. Hij is voor de Tour de France overleden. Een paar dagen voor de start had ik nog de begrafenis, dus de laatste tien kilometer vandaag waren heel emotioneel voor me. Ik denk dat hij heel trots op me is.”

Aanvankelijk dacht Teuns niet aan de ritzege. “We mikten met de ploeg op de bolletjestrui (Wout Poels greep die, red.). Ik heb zelf de hele rit niks geforceerd, maar op de voorlaatste klim ging het net iets te hard. Gelukkig kwam ik toch nog mooi terug”, eindigt hij lachend.