Dylan Teuns debuteert voor Israel-Premier Tech in Egmont Cycling Race

Dylan Teuns rijdt dinsdag zijn eerste wedstrijd voor Israel-Premier Tech: de Egmont Cycling Race. Woensdag staat de Belg, die een tussentijdse transfer maakte van Bahrain Victorious, aan de start van de Druivenkoers-Overijse. Dat maakt Israel-Premier Tech bekend middels een persbericht.

“Ik ben heel blij om eindelijk weer te kunnen koersen en voor het eerst aan de start te staan met Israel-Premier Tech”, zegt Teuns, die na de Tour de France niet meer in actie kwam. “De Egmont Cycling Race en Druivenkoers-Overijse zijn twee goede wedstrijden voor mij met een lastig parcours, dus ik denk dat ik het goed kan gaan doen. Natuurlijk is het altijd anders koersen in een nieuwe omgeving.”

“Maar ik ken veel jongens goed. Ik heb een paar weken gehad om te wennen aan mijn nieuwe uitrustig en ik hou van de fiets van Factor. Ik kijk er naar uit om te zien wat ik voor het team kan doen deze week in België”, aldus de winnaar van de laatste Waalse Pijl. In de Egmont Cycling Race zullen ook Jenthe Biermans, Guillaume Boivin, Krists Neilands, Giacomo Nizzolo, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke starten voor de Israëlische ploeg. In de Druivenkoers-Overijse vervangt Simon Clarke Giacomo Nizzolo.

Rik Verbrugghe, ploegmanager bij Israel-Premier Tech, vertelt op de ploegsite nog enkele dingen over het programma van Teuns. “De twee Belgische wedstrijden zijn de eerste wedstrijden in een vrij druk programma voor Dylan in het tweede helft van het seizoen. Hij bouwt op richting zijn grote doel: de Ronde van Lombardije. Nadat hij op eigen bodem koerst deze week, zal Dylan meedoen aan de Bretagne Classic – Ouest-France, voordat hij naar de Ronde van Groot-Brittannië gaat. Daar zal hij gaan voor een goed klassement.”