Dylan Teuns 15de: “Jammer dat oorspronkelijk kopgroep nog zo aandikte”

Dylan Teuns was opnieuw mee in de goede vlucht, maar in tegenstelling tot de etappe naar Le Grand-Bornand kon de Limburger vandaag niet meestrijden voor dagwinst. “De hitte nekte me.”

“Ik was al mee bij de oorspronkelijke vlucht van acht”, zegt Teuns aan Sporza. “Achteraf gezien best jammer dat die eerste schifting niet definitief was. Nu werd de groep wel heel groot en ik had snel door dat nog een aantal betere klimmers als mij tussen zaten. In deze omstandigheden had ik echt wel een superdag nodig.”

En die had Teuns uiteindelijk niet. “De Port d’Envalira overleefde ik nog vlot. Ook omdat ik die klim goed ken. Vorig jaar waren we hier een tijd op stage. Ik wist dat ik niet moest panikeren toen ik een paar keer de rol loste, want met de wind op kop zou het toch weer samenlopen. Dat gebeurde ook.”

Maar op de Col de Beixalis had Teuns geen verhaal meer tegen de echte klimgeiten. “De hitte bleek uiteindelijk nog mijn grootste tegenstander”, besluit de Bahrain-renner. “De benen liepen snel vol… Morgen is het rustdag, die komt zeker niet ongelegen.”