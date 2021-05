Dylan Groenewegen vierde: “Het was genieten om er weer tussen te zitten”

Dylan Groenewegen is helemaal terug. De sprinter van Jumbo-Visma mengde zich in de finale van de tweede etappe van de Giro d’Italia in de massasprint en eindigde uiteindelijk als vierde. Vlak voor de meet hield hij even zijn benen stil, wat hem een plek kostte. “Derde was wel leuker, maar dat is een foutje dat ik maak anders word ik derde inderdaad”, zegt hij tegen WielerFlits.

De finale was behoorlijk technisch. “Er worden altijd risico’s genomen”, weet Groenewegen. “Het was wel heel hectisch, maar je leeft op dat moment in een tunnel. Je beweegt mee met het peloton en dat is niet anders dan altijd. Achteraf zie je op de beelden dat het misschien hectisch is, maar het was genieten om er tussen te zitten.”

Groenewegen voelde zich goed. “Een vierde plek na negen maanden afwezigheid, daar moet ik blij mee zijn. Maar ik ben een winnaar en wil altijd meer, al is een vierde plaats niet zo slecht in mijn eerste sprint”, zegt hij. “De benen zijn perfect, dus ik kijk uit naar de volgende sprint.”

“De ploeg reed ook sterk, ze deden goed werk. Dit is mijn eerste keer met David Dekker en Edoardo Affini. Door hen zat ik goed geplaatst”, blikt hij terug. “De sprint zelf ging vrij goed en beter dan verwacht. Soms moet je net de juiste beweging maken. Dat is de eerste keer weer. Het was soms even wennen, maar het liep goed. Ik moet de sprint misschien eerder aangaan. Maar dat gevoel moet ik hebben en dat zelfvertrouwen moet ik hebben.”

“Ik had geen angst. Ik ging in de flow mee van het peloton, dus dat was fijn. Het is nu verder kijken”, aldus Groenewegen.