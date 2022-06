Dylan Groenewegen verlaat de Dauphiné bij ingaan bergachtig slotweekend

Dylan Groenewegen stapt vandaag niet meer op in het Critérium du Dauphiné. De Nederlander verlaat de wedstrijd en zal het slotweekend, dat bestaat uit twee zware bergetappes, dus niet meer rijden. Groenewegen gaat nu naar de Ronde van Slovenië om zich daar verder voor te bereiden op de Tour de France.

“Met twee enorm bergachtige etappes voor de boeg, zal Dylan Groenewegen niet van start gaan in de zevende rit van vandaag”, schrijft Groenewegens ploeg BikeExchange-Jayco op zijn sociale media. “Hij zal naar huis gaan om te herstellen en zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk vervolgen.”

De beste uitslag van Groenewegen in de Dauphiné was een achtste plaats in de zesde etappe. In de andere ritten overleefde de sprinter de heuvelachtige parcoursen niet en kwam hij niet aan sprinten toe.