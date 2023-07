Dylan Groenewegen verkende ‘lastige’ derde rit: “Zou moeten kunnen lukken”

Video

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappes van de Tour de France goed overleefd. Hij is ‘redelijk gemakkelijk’ over de Baskische heuvels gekomen, vertelde hij na de tweede rit aan WielerFlits. Het plan voor de derde etappe? “Sprinten.”

“Ik hoop dat meer dat plan hebben, maar het is wel nog een vrij lastige rit”, zei de snelle man van Jayco AlUla over de rit naar Bayonne. “Zeker het begin is lastig. Daarna heb je ook nog wel veel steile klimmetjes, maar ik denk dat het zou moeten kunnen lukken.”

Finale verkend

Groenewegen kent de finale goed, want hij heeft het slot van de rit verkend. “We hebben de laatste honderd kilometer gereden en het eerste stukje. We kennen het redelijk goed, dus we weten wat ons te wachten staat. We moesten nog één wat langere training doen. We konden dus prima die finale nog verkennen omdat we dachten dat het wel een kans was. We gaan er vol voor.”

Heel veel sprintkansen lijken er niet te komen deze Tour de France. “Het zijn er in ieder geval meer dan vorig jaar, dus dat is in ieder geval beter”, lachte Groenewegen. “Als je morgen (maandag, red.) meerekent, kom je toch aan zes, zeven kansen. Op zich is dat prima verdeeld denk ik.”

Vertrouwen in Mezgec

Groenewegen is tevreden over de werking van zijn sprinttrein dit jaar. “Dat geeft ook rust voor de finales. Ik weet dat ik Luka (Mezgec, red.) honderd procent kan vertrouwen. Het kan altijd een keer mislukken, maar ik weet dat ik dat ik in een goede positie wordt afgeleverd als ik in zijn wiel zit. Daar gaan we morgen (maandag, red.) voor. Het is een hectische finale, veel rotondes, een beetje op en af nog. Hopelijk heb ik de ruimte om te kunnen sprinten.”

De grootste uitdaging bij de eerste sprintkans is het ‘positie kiezen’ denkt Groenewegen. “Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Het is heel hectisch. Als ik gewoon goed in positie kom, ben ik denk ik een van de snelsten. Dat gaan we hopelijk kunnen laten zien.”