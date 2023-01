Dylan Groenewegen spreekt van ‘grote fout’ in de sprint: “Ging te laat aan”

Alle sprintsterren leken goed te staan voor Dylan Groenewegen in de tweede etappe van de Saudi Tour. De Nederlander werd door zijn ploeggenoten van Team Jayco AlUla ideaal afgezet in de laatste honderden meters, maar moest in de sprint de duimen leggen voor de Italiaan Jonathan Milan. “Ik ben nu wel erg teleurgesteld”, reageerde Groenewegen na afloop.

De 22-jarige Milan, uitkomend voor Bahrain Victorious, ging net iets eerder aan in de sprint en wist Groenewegen nipt van zich af te houden. Die laatste kwam nog wel opzetten in de laatste meters, maar kwam er niet meer over. In het flashinterview was Groenewegen, die wel leider blijft in de Saudi Tour, kritisch op zijn eigen optreden. “Milan passeerde me in de sprint. Ik kwam vervolgens nog wel sterk opzetten, maar het was te laat.”

“Ik begon te laat met sprinten. Dat is een grote fout, maar dat kan gebeuren. We kwamen hier voor een nieuwe overwinning en dan is dit teleurstellend. De jongens hebben ook vandaag weer erg sterk gereden en het was een goede lead-out. We gingen vandaag voor een tweede overwinning, maar er komen nog kansen. We gaan de sprint nu nog even analyseren, maar het is duidelijk dat we in een goede vorm verkeren. We mikken de komende dagen op een nieuwe zege.”

Groenewegen krijgt wellicht nog één kans op sportieve revanche. In de slotrit naar Maraya zijn de rappe mannen zeker niet kansloos, al is het parcours ook niet biljartvlak. De ritten van woensdag en donderdag lijken op het eerste gezicht te zwaar voor de sprintkopman van Team Jayco AlUla.