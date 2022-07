Dylan Groenewegen ruikt sprintkans in Cahors: “Mentaal ben ik frisser”

Dylan Groenewegen kende weinig problemen in de Alpen en de Pyreneeën en daar hoopt de sprinter van BikeExchange-Jayco van te profiteren in de etappe naar Cahors. “Dit is zeker een kans, maar we hebben gezien dat deze Tour knotsgek is. Er kan van alles gebeuren”, vertelt hij voor de start.

Groenewegen oogde fris voor de start van de negentiende rit. Sparen in de bergen, dat lukte niet. “Het is meer mentaal. Nu wist ik dat ik tempo moest rijden, en dan overleef ik het wel. Laat het vooral mentaal zijn dat ik frisser ben”, geeft hij aan. “Dit jaar gaat het klimmen me makkelijker af dan andere jaren, zonder stress om te overleven. Ik hoefde niet tot de limiet te gaan.”

Met BikeExchange-Jayco gaat hij zich inspannen. “Wij willen een sprint”, is Groenewegen duidelijk. “Maar deze rit kan van alles zijn. Er komt wat wind opzetten en dan kijk je ook naar de ploegen die waaiers willen. Dat zijn er niet veel, denk ik. Maar het is misschien de laatste kans voor heel veel andere ploegen. Ik hoop dat de andere sprintersploegen ons willen helpen, dan hoop ik dat we de vlucht kunnen terugpakken.”

Dat de aankomst in Cahors licht omhoog loopt, schrikt de Amsterdammer niet af. “Die laatste paar meters voel je minder, zeker als sprinter. Het gaat een zware sprint worden en iedereen gaat kapot zitten, maar we gaan ervoor”, is de ritwinnaar van Sønderborg strijdbaar.