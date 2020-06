Dylan Groenewegen reed jarenlang met krachtsverschil in benen vrijdag 5 juni 2020 om 19:07

Dylan Groenewegen heeft na zijn zware knieblessure in 2015 jarenlang met krachtsverschil in zijn benen rondgereden. Dat vertelt de sprinter van Jumbo-Visma tegen Nu.nl. “Het heeft uiteindelijk twee jaar geduurd voordat ik echt op niveau was”, blikt hij terug op die periode. “Eigenlijk ben ik nu pas écht pijnvrij.”

Groenewegen noemt zijn valpartij in het Kampioenschap van Vlaanderen 2015 het diepste dal uit zijn carrière. Hij brak daarbij zijn knieschijf, terwijl hij op het punt stond om de overstap te maken van Roompot naar LottoNL-Jumbo. “Dit is het dan, dacht ik. Daar gaat mijn doorbraak als prof. Van jongs af aan was ik bezig met maar één ding, daar had ik alles voor gedaan en gelaten. Dat was voor mijn gevoel nu allemaal voorbij”, zegt hij.

“Die periode heeft me gevormd, je zou zelfs kunnen zeggen dat het me heeft wakker geschud. Ik heb in totaal elf weken de fiets niet aangeraakt. Daardoor merkte ik hoe graag ik het eigenlijk doe. Ik miste de fiets”, aldus Groenewegen, die nog lang de gevolgen ondervond van die breuk in zijn knieschijf.

‘Eigenlijk ben ik nu pas écht pijnvrij’

“Die superbenen waren er nog niet, het heeft uiteindelijk twee jaar geduurd voordat ik echt op niveau was. Altijd heb ik het krachtsverschil tussen mijn benen gevoeld. Daar heb ik nauwelijks over gesproken, er zijn maar weinig mensen die dat weten. Komt ook omdat ik gewoon mijn wedstrijden won, in dat eerste jaar bij LottoNL-Jumbo werd ik Nederlands kampioen”, vertelt de sprinter. “Eigenlijk ben ik nu pas écht pijnvrij. Er waren altijd zo af en toe pijntjes, bij koud weer bijvoorbeeld had ik meer last van die knie dan anders.”

Groenewegen neemt het zichzelf niet kwalijk dat hij in zijn begintijd bij LottoNL-Jumbo te snel wilde terugkeren. Zo wist hij in februari 2016 al te winnen in de Ronde van Valencia. “Met de kennis van nu zou ik tegen die jongere versie van mezelf zeggen: neem de tijd, Dylan. Je hoeft niet per se in februari je eerste koers te rijden als je in september je knieschijf breekt. Ik was niet topfit, had beter een maand extra kunnen nemen. Maar dat is achteraf, op dat moment wil je gewoon zó graag.”

18 september 2015: Groenewegen valt hard in het Kampioenschap van Vlaanderen - foto: Cor Vos 5 februari 2016: Groenwegen wint rit in Ronde van Valencia - foto: Cor Vos