Dylan Groenewegen na zevende plek: “Ik mis nog de hardheid in dit soort finales”

Na een vierde plek in de eerste sprintrit, een achtste plek in de tweede sprintkans moest Dylan Groenewegen vandaag genoegen nemen met een zevende plek in de door Caleb Ewan gewonnen zevende etappe. “Ik had niks meer over om nog te sprinten”, klonk het eerlijk na afloop.

“De ploeg heeft vandaag heel goed werk geleverd. We hebben precies gedaan wat we wilden doen in de finale; dat was mij begeleiden tot onderaan het klimmetje. Maar na negen maanden, en daarvoor al de coronabreak, niet te hebben gekoerst, mis ik nog de hardheid in dit soort finales. Dat merk je op een dag als vandaag. Ik had niks meer over om nog te sprinten. Achteraf gezien had niemand dat behalve Caleb. De sterkste heeft vandaag gewonnen.”

Ondanks dat Groenewegen nog niet op zijn gewenste niveau is, blijft hij optimistisch. “Nu is het uitkijken naar de volgende aankomst en hopen dat de koershardheid een beetje gaat verbeteren. En hopen dat de finales ietsje makkelijker worden. Maar we moeten de positieve punten van vandaag pakken en dat is de ploeg heel goed werk heeft geleverd. Zij hebben mij gebracht tot waar ik moest zitten, alleen mis ik vandaag nog die extra punch. Maar die gaat een dezer dagen komen. Dan hoop ik weer op mijn oude niveau te zijn.”

“Vorige keer maakte ik wat foutjes. Vandaag ging alles gewoon goed. Als je op waarde wordt geklopt, moet je daar vrede mee hebben. Zeker na zo’n lange break. Het is nu twee dagen overleven en dan opnieuw sprinten met dan een volledig vlakke aankomst.”