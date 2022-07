Dylan Groenewegen zesde in Carcassonne: “Wilde de ploeg belonen na hun werk”

Video

Dylan Groenewegen sprintte op zondag naar een zesde plaats na een bewogen etappe in de Tour de France. De renner van BikeExchange-Jayco overleefde de heuvels en het hoge tempo, maar kwam in de laatste meters niet dicht bij de zege. “Ik had de kracht niet meer, jammer.”

De Nederlander zat in de laatste kilometer aanvankelijk goed gepositioneerd, maar kwam er uiteindelijk toch niet helemaal uit. “Er kwamen nog een paar renners over me heen voor de echte sprint. Ik had daarna de kracht niet meer om nog eens te versnellen”, vertelde hij aan WielerFlits. Groenewegen moest samen met zijn team nog een stevige ploegentijdrit rijden om terug in het peloton te komen, nadat hij moest lossen op de laatste heuvel.

“Misschien waren we iets te vroeg vooraan voor de sprint, maar ik had al heel de ploeg opgebruikt om me te laten terugkomen. Het is jammer dat ik hen niet kan belonen. Als je op het einde dan toch in die kansrijke positie zit, wil je ook een goed resultaat rijden.”

De warme temperaturen droegen ook zeker bij aan de zwaarte van de etappe. “Op het einde moet je een beetje hopen op goed geluk, maar ook nog goede benen hebben. Bovendien is het moeilijk om logisch na te denken bij deze hitte”, aldus Groenewegen. “Vanavond ga ik geniet van een ijsbad, en morgen van de rustdag!”