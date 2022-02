Dylan Groenewegen na nieuwe zege: “Mooi, zo in een nieuw team”

Dylan Groenewegen was vandaag de beste in de slotrit van de Saudi Tour. De Nederlander pakte daarmee alweer zijn tweede zege voor BikeExchange-Jayco. “Het is mooi, zo in een nieuw team”, zegt een blije Groenewegen na afloop in het flash-interview.

Groenewegen loofde ook het werk van zijn ploeg. “Het was echt goed werk van het team om me in een goede positie te brengen. En toen op het einde, ik denk driehonderd meter voor de finish, bracht Luka (Mezgec, red.) me perfect. Hij maakte en goede beweging naar rechts, waardoor ik de ruimte kreeg om goed aan te gaan.”

“Het is een heel ander team dan mijn vorige team, Jumbo-Visma. Maar de jongens deden het heel goed, we leren heel snel. We proberen het zo goed mogelijk te doen. We hebben twee zeges uit drie kansen, dus dat is heel mooi. Nu gaan we naar de UAE Tour om daar nog een overwinning te behalen”, kijkt de Nederlander tot slot vooruit.