Dylan Groenewegen na derde plaats: “Maximaal haalbare vandaag”

Dylan Groenewegen kan leven met zijn derde plaats in de Omloop van het Houtland 2022. De Nederlandse sprinter van BikeExchange-Jayco werd in Lichtervelde geklopt door Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. “Dit was het maximaal haalbare vandaag”, vertelt Groenewegen na afloop.

“Ik ben heel blij met hoe de jongens voor mij gereden hebben vandaag. Ze hebben mij in de positie gebracht waar ik moest zijn om aan de sprint mee te kunnen doen”, legt de Amsterdammer uit op de ploegsite. “Uiteindelijk heb je wel de benen nodig om het af te maken, maar mijn benen liepen vol bij de finish.”

Zijn Nederlandse ploegleider Tristan Hofmann zag dat BikeExchange-Jayco ervoor koos om lang te wachten in de sprintvoorbereiding. “Maar ze hebben Dylan wel goed gepositioneerd gehouden en hem daarna naar voren gebracht. Hij kwam alleen net tekort in de sprint”, aldus Hofmann.