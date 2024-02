vrijdag 2 februari 2024 om 09:12

Dylan Groenewegen moet ziek afstappen in AlUla Tour

Slecht nieuws voor Dylan Groenewegen en zijn ploeg Jayco AlUla. De Nederlandse sprinter is ziek en daardoor heeft de medische staf besloten om Groenewegen, met nog twee etappes te gaan, uit koers te halen in de AlUla Tour.

Volgens Jayco AlUla kampt Groenewegen al twee dagen met maag- en darmproblemen. Die begonnen in de tweede etappe op te spelen, nadat hij op de openingsdag in Saoedi-Arabië nog nipt tweede werd achter landgenoot Casper van Uden. Groenewegen overleefde de tweede rit en was donderdag in de derde etappe ook aan het overleven. Beide keren verloor hij echter veel tijd.

Nu is besloten door de medische staf om de Amsterdamse sprinter, die zijn seizoen eind januari in Spanje nog begon met een overwinning, om een punt te zetten achter de AlUla Tour. Die ronde is voor zijn Australische ploeg erg belangrijk, omdat de regio AlUla een van de grote sponsoren is.