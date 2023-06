Dylan Groenewegen mikt met lead-out Mezgec op Tour-succes: “De klik was er snel”

In de Tour de France is Dylan Groenewegen het speerpunt van Jayco AlUla in de massasprints. De Leeuw van Amsterdam krijgt als lead-out de Sloveense Luka Mezgec met zich mee. In de Ronde van Slovenië toonden twee ritzeges voor de Nederlander dat het duo klaar is voor de Tour. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De voorbereiding op de Tour de France van Dylan Groenewegen kende mooie én zeer lastige momenten. Zo won de Nederlander twee etappes in de Ronde van Slovenië, maar moest hij enorm afzien in de Criterium du Dauphiné. Een bewuste keuze: “De Tour is ook echt lastig in het begin met die ritten in Baskenland. Je moet drie weken lang top zijn. Zo’n zware voorbereiding past dan perfect bij mij”, vertelt de sprinter in gesprek met AD.

Een groot onderdeel van het succes in Slovenië dankt Groenewegen aan zijn lead-out: Luka Mezgec. De Nederlandse kopman heeft een goede band met de 35-jarige Sloveen. “Die klik was er snel. Op de fiets is het afstemmen. Hoe gaat hij met het stuur om? Daar moet je in het begin aan wennen. Zoals hij ook aan mij moest wennen. Je merkt dat het nu steeds beter gaat in de sprints.”

Niet alleen op de fiets is matchen de twee rappe mannen. Ook naast de wielersport kunnen ze het goed vinden. “We houden van koffie en nemen dan ook onze koffiemachines mee naar de koers. Daar kunnen we dan echt serieus over ouwehoeren”, lacht Groenewegen. “Qua muziek zitten we ook wel op één lijn, van rap tot loungemuziek. Aan het einde van het seizoen houden we ook wel van een feestje. Of als de Tour is afgelopen.”

Zesde ritzege in de Tour

Zover is het nog nooit. Dit jaar gaat Groenewegen opzoek naar zijn zesde ritzege in La Grande Boucle. “Ik moet het wel laten zien, hè. Als ik niet in vorm ben, nemen ze me echt niet mee. De ploeg heeft geïnvesteerd in een sprinttrein. We zijn aan iets moois bezig. Samen hopen we door te groeien.”

De concurrentie in Frankrijk heeft Groenewegen ook al scherp. Wie kan hem van ritwinst afhouden? “Jasper Philipsen is heel goed bezig. Net als Jakobsen. Wout van Aert moet je er altijd bij rekenen. Caleb Ewan mag je nooit uitvlakken. Hij presteert de laatste periode misschien iets minder, maar ik houd zeker nog rekening met hem. Net als met Christophe Laporte.”