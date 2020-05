Dylan Groenewegen: “Mijn eergevoel is te groot om te knechten” vrijdag 22 mei 2020 om 13:16

Voor Dylan Groenewegen draait het in de wielersport maar om één ding: winnen. De sprinter van Jumbo-Visma wil altijd als eerste over de streep komen en ziet voor zichzelf geen toekomst als helper. “Ik kan nooit een knecht zijn, daar is mijn eergevoel te groot voor”, zo vertelt Groenewegen in gesprek met het Parool.

Als pure sprinter is Groenewegen verslaafd aan winnen. De 26-jarige renner is al enkele seizoenen een van de snelste renners ter wereld. “Ik kwam als winnaar en ik ga als winnaar.” Het is duidelijk, Groenewegen heeft geen zin om over enkele jaren te gaan knechten voor andere renners. “Als winnen niet meer lukt, beleef ik er geen plezier meer aan.”

“Een sprint aantrekken voor een ploegmaat zie je mij niet doen”

“Een sprint aantrekken voor een ploeggenoot zie je mij niet doen. Dan zit mijn carrière er gewoon op. Ik vind het pijnlijk om te zien dat sommige renners met een enorme erelijst afsluiten in de marge van het peloton. Dat wil ik echt niet. Als knecht neem je bij voorbaat al genoegen met verlies. Ik ken die gemoedstoestand niet.”

Groenewegen moest in de voorbije Tour de France enkele gevoelige nederlagen slikken, zo verloor hij in de elfde etappe met finish in Toulouse een millimetersprint van Caleb Ewan. “Ik kwam toen net te vroeg op kop en daar baal ik dan ontzettend van. Ik kon gewoon winnen, ik was sterker. Mijn eerste gedachte is dan: shit, weer een zege minder op mijn erelijst.”

Gemengde gevoelens

Groenewegen is na een nederlaag even niet voor rede vatbaar. “Dan moet iedereen me gewoon met rust laten. Ik ben dan niet aanspreekbaar, dat draait later pas bij.” Groenewegen kijkt met gemengde gevoelens terug op de Tour van 2019. De Nederlander won wel een etappe, maar kwam in de openingsrit naar Brussel op hoge snelheid ten val.

“Ik zoek niet naar excuses, dat past namelijk niet bij een winnaar. Maar in de Tour had ik overal schaafwonden en lag mijn knie open. Alles deed pijn en mijn lichaam was stijf. Ik kon drie weken lang amper slapen. Ik had wellicht moeten afstappen, maar ik won toch nog een etappe en zat er twee keer heel dichtbij’, aldus Groenewegen, die nu wacht op een herstart van de competitie.