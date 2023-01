Dylan Groenewegen met sprinttrein in Saudi Tour: “Hoofddoel is etappes winnen”

Dylan Groenewegen begint komende week in de Saudi Tour aan zijn seizoen. De sprintkopman van Jayco AlUla krijgt in Saoedi-Arabië zijn sprinttrein met zich mee met onder meer Zdenek Stybar, Elmar Reinders en Luka Mezgec. “Ons hoofddoel is om etappes te winnen met Dylan”, kijkt ploegleider Tristan Hoffman vooruit.

Vorig jaar won Groenewegen twee etappes in de Saudi Tour, dat was toen net na zijn transfer van Jumbo-Visma naar het Australische team. “Het is geweldig om het seizoen te beginnen op de plek waar het vorig jaar begon bij mijn nieuwe ploeg”, vertelt de Amsterdammer. “We hadden toen een erg succesvolle ervaring in AlUla en het is belangrijk voor ons om die prestatie te evenaren.”

Felix Engelhardt, Lukas Postlberger en Alexandre Balmer maken de selectie van Jayco AlUla compleet in de Saudi Tour (30 januari-3 februari). “We willen ons altijd verbeteren en daarom zijn we hier. Ik heb een sterke ploeg om mij heen en ook wat nieuwe ploeggenoten. Het is goed om elkaar te leren kennen en samen te werken hier”, zegt Groenewegen.

Tristan Hoffman maakt er geen geheim van dat Jayco AlUla alles op Groenewegeninzet. “We focussen ons op de eerste, tweede en vijfde etappe.En misschien ook de derde etappe”, aldus Hoffman. “De hele ploeg zal werken om Dylan goed in positie te krijgen. En we moeten goed voorbereid zijn voor mogelijke waaiers, die je hier ook kan tegenkomen.”