Dylan Groenewegen: “Leuk om naar te kijken, maar voor een sprinter is dit niet leuk”

De negentiende rit van de Tour de France werd vooraf gezien als sprintetappe, maar voor echte sprinters zoals Dylan Groenewegen was het een zware opgave. “De laatste dertig, vijfendertig kilometer heb ik alleen maar tussen mijn fiets gezeten”, vertelde de sprinter van BikeExchange-Jayco in gesprek met WielerFlits. Voor hem gaat nu alle focus op de slotetappe in Parijs over de Champs-Élysées.