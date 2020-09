Dylan Groenewegen komt dit jaar niet meer in actie dinsdag 29 september 2020 om 14:39

Dylan Groenewegen zal dit jaar geen rugnummer meer opspelden, zo laat Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen weten aan het AD. “We gaan hem rustig brengen voor het volgende seizoen.”

Van Dongen is duidelijk in Blankenberge, de startplaats van de BinckBank Tour 2020. “Dylan komt dit jaar helemaal niet meer in actie.” Groenewegen gaat door een moeilijke periode na een inmiddels veelbesproken sprint in de Ronde van Polen. De renner van Jumbo-Visma week van zijn lijn, waardoor zijn landgenoot Fabio Jakobsen op verschrikkelijke wijze ten val kwam.

De zaakwaarnemer van Groenewegen, Martijn Berkhout, liet begin deze maand in de Avondetappe weten dat de renner bedreigingen krijgt en daarom in een ‘mentaal traject’ zit. Jumbo-Visma, de ploeg van Groenewegen, besloot al snel om de Amsterdammer voorlopig aan de kant te houden in afwachting van een oordeel van de disciplinaire commissie van de UCI.

Een emotionele Groenewegen liet eerder al weten helemaal niet aan fietsen te denken. “Ik raak de fiets voorlopig even niet aan. Aan sprinten denken, is heel ver weg. Ik zal er de komende maanden niet eens aan denken om te fietsen. We zullen wel kijken hoe het daarna gaat lopen.”

Jakobsen is overigens aan de beterende hand, al heeft hij nog een lange weg te gaan. Toch is teammanager Patrick Lefevere optimistisch over het herstel van zijn renner. “Ik ben ervan overtuigd dat hij rond maart weer een rugnummer opspeldt.”