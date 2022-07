Dylan Groenewegen: “Jammer van tweede plek, maar moeten tevreden zijn”

Video

Dylan Groenewegen moest op de Champs-Élysées in Parijs genoegen nemen met de tweede plek achter Jasper Philipsen. “Ik had liever een plek beter gedaan. Ik had verwacht dat die renner van Trek-Segafredo aan zou gaan, maar dat gebeurde niet. […] Maar we hebben één sprintoverwinning en twee etappes in de Tour gewonnen. Dan moeten we heel tevreden zijn, het is jammer van die tweede plek, maar het is zo”, zegt hij tegen WielerFlits.