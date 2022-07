Dylan Groenewegen: “Hopelijk krijgen we morgen weer een mooie sprint”

Goed voorbeeld doet goed volgen. Nadat Dylan Groenewegen de derde etappe van de Tour de France al had gewonnen, greep ploegmaat Michael Matthews vandaag de zege in de veertiende rit. De Nederlander hoopt dat de rit van morgen uitdraait op een sprint en hijzelf weer een gooi naar de overwinning kan doen.

De rit van gisteren, tussen Le Bourg-d’Oisans en Saint-Étienne, was er een om snel te vergeten voor BikeExchange-Jayco. “Gisteren waren we redelijk teleurgesteld. We hebben het goed geëvalueerd en maakten voor vandaag een nieuw plan. Het plan was om Bling (de bijnaam van Michael Matthews, red.) mee te hebben. Het liefst met een man extra, maar dat lukte niet. Dat hij het dan afmaakt in zo’n groep, is wel straf”, zei Groenewegen in gesprek met de NOS.

Matthews was getergd nadat hij twee keer tweede was geworden, vertelde de Nederlander. “Daar baalde hij enorm van. Maar hij stuitte twee keer op een te sterke renner. Je zag vanochtend dat hij getergd was en dat hij deze rit had aangekruist. Dat heeft hij laten zien met een overwinning.”

Scherper zijn

Groenewegen voelde zich vandaag niet super. “Ik geloof dat iedereen wel een beetje vermoeide benen had. Ik hoop dat het gevoel morgen beter is. Hopelijk zijn de benen goed genoeg om te sprinten. Of dat weer een sprintersrit wordt? Ik denk dat we hetzelfde als gisteren gaan krijgen. Het hangt af van de controle en welke kopgroep wegrijdt. Daar moeten we iets scherper op zijn. We gaan het zien.”

“Ik hoop dat we weer een mooie sprint kunnen krijgen. Zoveel kansen zijn er niet meer, dus het zou mooi zijn als het morgen weer een keer kan lukken. Dan is het te hopen dat ik daar goede benen heb om te kunnen winnen, maar dat zullen we morgen pas weten.”

‘Tweede etappezege is super’

Met een etappezege was de Tour de France van BikeExchange-Jayco al geslaagd. “Maar met een tweede is het super. Zeker voor Bling en de ploeg is het supermooi. Nu gaan we op jacht naar een derde. Wat dit betekent voor Bling? Heel veel. Hij werd twee keer tweede, maar gaf ook eerlijk toe dat er twee keer te sterke tegenstanders waren. Je zag vanochtend wel: ‘Ik wil vandaag echt iets laten zien.’ En dat heeft hij zeker gedaan.”