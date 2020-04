Dylan Groenewegen helpt ouderen en zorgverleners tijdens coronacrisis

Dylan Groenewegen heeft besloten om de mouwen op te stropen en mensen te helpen tijdens de coronacrisis. De sprinter van Jumbo-Visma zal de komende periode namelijk op de fiets boodschappen bezorgen bij ouderen en zorgverleners.

“Even geen koers, maar wel tijd om te helpen. De komende tijd bezorg ik op de fiets boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat nu even niet zelf kunnen”, zo laat Groenewegen weten op social media. De rappe man zal de komende weken geen rugnummer opspelden, aangezien de komende wielerwedstrijden zijn afgelast.

Groenewegen reed dit jaar met de Ronde van Valencia en de UAE Tour wel twee rittenkoersen. De 26-jarige renner boekte twee etappezeges in de Spaanse ronde, terwijl hij ook een ritzege wist te veroveren in de Verenigde Arabische Emiraten. Die laatste ronde werd echter vroegtijdig stilgelegd na uitbraak van het coronavirus.

Meerdere wielrenners hebben inmiddels besloten om zich in te zetten voor de samenleving. Zo helpt Astana-prof Davide Martinelli oudere mensen in zijn woonplaats Lodetto door boodschappen en medicijnen aan huis te leveren. Alberto Contador en Giulio Ciccone veilen dan weer waardevolle wielerobjecten voor het goede doel.

