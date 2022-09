Dylan Groenewegen hekelt puntensysteem: “Het is een waardeloos systeem”

Dylan Groenewegen sprintte in het Kampioenschap van Vlaanderen naar een derde plaats. De Nederlandse sprinter van BikeExchange-Jayco gaf achteraf kritiek op het puntensysteem. “Ik ga veel koersen in België, op die manier kan ik punten scoren voor onze ploeg.”

Groenewegen zat in de laatste kilometer niet goed gepositioneerd. De renner uit Amsterdam geloofde dan ook niet in zijn eigen kansen. “Eerlijk gezegd ook niet in die van Jakobsen”, doelde Groenewegen in het flashinterview op de positionering van Jakobsen. Zijn concurrent van Quick-Step-Alpha Vinyl vond echter nog een gaatje en klopte Caleb Ewan in de laatste meters. “Ik zat nog in de slipstream van Jakobsen, maar ik had de benen niet.”

“Mijn fiets deed het niet meer naar behoren, eigenlijk kon ik niet meer schakelen. Dat zorgde ervoor dat die sprint extra lastig werd. Ik ben uiteindelijk wel tevreden met plaats drie, de benen waren gewoon niet goed”, ging Groenewegen verder.

De Nederlandse sprinter zal op het einde van het seizoen voornamelijk in België koersen. Dat heeft alles te maken met de vele eendagskoersen, en dus ook UCI-punten, die daar op het programma staan. “Ik vind het erg leuk om in België te rijden. Het is aan mij om hier punten te sprokkelen voor onze ploeg. Ik wil wel even zeggen dat het echt een waardeloos puntensysteem is”, aldus de coureur van BikeExchange-Jayco.