Dylan Groenewegen: “Heel fijn om Fabio Jakobsen terug in peloton te zien”

Dylan Groenewegen zag hoe Fabio Jakobsen na een lange revalidatie in de Ronde van Turkije weer zijn eerste koerskilometers maakt sinds het beruchte incident in de Ronde van Polen vorig jaar. De Nederlander van Jumbo-Visma zegt erg blij te zijn om Jakobsen weer bezig te zien.

Exact 250 dagen na het veelbesproken ongeluk in de Poolse WorldTour-ronde heeft Groenewegen het er nog altijd moeilijk mee. “Ik vind het nog steeds vreselijk”, zegt de Amsterdamse sprinter tegen De Telegraaf. “Daarom was het heel fijn om Fabio weer terug in het peloton te zien in Turkije. En hem bezig te zien met wat hij het liefste doet.”

“We hebben allemaal enorm meegeleefd en als je hem dan met een lach op zijn fiets ziet zitten, maakt me dat ontzettend blij”, aldus Groenewegen. Zijn eigen rentree staat gepland voor 12 mei in de Ronde van Hongarije.

Groenewegen ging in de Nederlandse krant ook nog in op het overlijden van zijn opa, de legendarische fietsenbouwer Ko Zieleman, die op 88-jarige leeftijd overleed. “Ik heb heel veel aan hem gehad… We hebben zoveel meegemaakt… En ja, dan is het jammer dat hij er nu niet meer is om mijn terugkeer te zien, maar ik ben ervan overtuigd dat hij van boven meekijkt.