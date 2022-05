Dylan Groenewegen: “Hectische dag door draaien en keren in Veenendaal”

Voor Dylan Groenewegen was het vanmiddag niet alleen zijn vierde seizoenszege, maar ook zijn vierde zege ooit in de Veenendaal-Veenendaal Classic. Een wedstrijd die de rappe sprinter van BikeExchange-Jayco blijkbaar goed ligt. “Leuk, voor een eerste eendagskoers na mijn break.”

“Het was behoorlijk hectisch”, aldus de 28-jarige Groenewegen in het flashinterview. “Het was moeilijk om een treintje te vormen aan het eind, en vooral moeilijk om samen te blijven. Veel renners waren ook al vermoeid, na heel de dag draaien en keren en een paar heuveltjes. De ploeg hield me gelukkig goed voorin.”

Op die manier zat Groenewegen ideaal voor de laatste kilometer. “Er waren nog veel versmallingen, wat het best gevaarlijk maakte. Maar de organisatie had het goed geregeld, want juist door die bochten kregen we een lang lint. Kaden Groves bracht me naar het wiel van de mannen van Wanty, en van daaruit kon ik het afwerken.”