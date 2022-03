Dylan Groenewegen: “Genoten van spannend sprintduel met Tim Merlier”

Interview

Een banddikte was het verschil tussen Dylan Groenewegen (tweede) en winnaar Tim Merlier in de Minerva Classic Brugge-De Panne, maar wie had verwacht een teleurgestelde of zelfs boze Nederlander te zien na afloop, kwam bedrogen uit. “Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar zeg nu zelf: er is niets mooier dan een sprint zij aan zij, man tegen man”, vertelt Groenewegen aan WielerFlits.

Misschien zit de gelatenheid in het feit dat Groenewegen quasi de perfecte sprint reed. Qua timing was er alvast niets op de sprinter aan te merken, die perfect reageerde op de aanzet van Kooij. En met Merlier ging het wel héél gelijk op. “Ik heb in de Tour al een rit gewonnen met een banddikte, nu heb ik er ook mee verloren. Heel mooi dat we zo aan elkaar gewaagd waren, want juist dat maakt het een supermooie sprint. Ik dacht heel de tijd: ga je nog breken of niet, dan? Maar Tim was net iets sterker. Hij kwam met meer snelheid langs achteren uit, een slimme zet.”

Het respect tussen de beide kemphanen is blijkbaar groot. “Je moet weten: Tim is iemand van ongeveer dezelfde leeftijd als ik, maar hij is iets later aan de top gekomen. Maar dat hij een van de beste sprinters ter wereld is, staat buiten kijf. Natuurlijk had ik hem liever geklopt, maar ik heb ook wel genoten van ons duel. Na afloop zei ik hem nog: je bent nog niet klaar met mij (lacht). We zullen nog wel mooie duels uitvechten.”

Kritiek

Nog een pluspunt: de samenwerking met de jongens van zijn nieuwe, Australische ploeg BikeExchange-Jayco lijkt steeds beter te vlotten, na een moeilijke UAE Tour en Parijs-Nice. “Het was hectisch, maar de jongens hielden me de laatste kilometers goed voorin. Het was lastig om hier een perfecte lead out hier te doen, dat wist je. Dan moet je extra op elkaars commando’s afgaan. Toen ik riep: Luka, nu full gas, dan heeft hij dat perfect gedaan. Soms is het nog wat wennen voor hem: soms moet hij iets eerder gaan, soms iets later, maar dat is logisch.”

“Het is ook de bedoeling dat diezelfde jongens mij richting Tour de France gaan blijven volgen, dus vanaf nu kunnen we echt aan die automatismen beginnen werken. Na de Saudi Tour (waarin hij twee ritten won, red.) hebben ze bijna allemaal wat klachten van Covid-19 gehad, maar nu zijn ze eindelijk terug. Nu kunnen we proberen een niveautje hoger te schakelen. En zo komaf te maken met de kritiek.”

Kritiek? “Ja, de kritiek was vooral dat mijn vorm niet goed was. Maar soms is een sprint ook gewoon wat ‘bad luck’. In de UAE Tour lukte het bijvoorbeeld net niet, omdat het gaatje met Jasper Philipsen juist dicht ging toen ik wilde passeren. Blijft de deur daar open, dan win ik en is er van mindere vorm geen sprake meer. En in Parijs-Nice had ik de pech dat ik juist in de enige sprintrit viel en ik door een rugblessure moest opgeven. Daarna heb ik thuis wat uitgerust.”

Gent-Wevelgem

Benieuwd of Groenewegen nu ook definitief terug is. Ten gevolge van de incidenten in de Ronde van Polen van 2020 werd 2021 een overgangsjaar, waarin de snelle man voornamelijk het tweede programma bij Jumbo-Visma afwerkte. “Ik ben er een tijdje uit geweest inderdaad, en dat merk ik nu nog steeds. Ik heb minder wedstrijden gereden en daarom maak je al makkelijker wat kleine foutjes in de voorbereiding. Beslissingen die je in een split second moet nemen die minder uitdraaien. Maar als ik meer koers, komt dat automatisch terug.”

Daarom is het vooral uitkijken naar de Tour de France. “Dat is het grote doel, waarin ik hopelijk veel sprints achter elkaar kan rijden. Maar ook de komende weken heb ik nog ambities in België, waar ik altijd graag koers. Morgen doen we de verkenning van Gent-Wevelgem, die ik zondag ook ga rijden. Daar wordt het afwachten of ik de Kemmelberg over geraak, maar anders is er ook nog een mooie kans in de Scheldeprijs.”