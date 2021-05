Dylan Groenewegen blijft overeind in juridisch moddergevecht

Opinie

Met een vierde plaats in de eerste massasprint van de Giro d’Italia heeft Dylan Groenewegen zijn mentale twijfels verslagen. Zijn rentree na een schorsing van negen maanden in het geweld van de rappe mannen voelde als een eerste profkoers voor hem. Dat hij met de snelsten kon wedijveren is in ieder geval een bewijs dat hij alle ophef die donderdag ontstond naar aanleiding van zijn ‘geheime’ meeting met Fabio Jakobsen enigszins achter zich kon laten.

De verschrikkelijk valpartij in de sprint in de eerste rit van de Ronde van Polen zal voorlopig zijn sporen nog nalaten. Waar het gros van de wielerwereld hoopte dat Jakobsen en Groenewegen in het tweede kwartaal van dit wielerseizoen hun loopbaan weer zonder wrok konden oppakken, blijft de juridische strijd de boventoon voeren in het contact tussen beide Nederlandse topsprinters.

Negen dagen nadat Groenewegen in een kleine persbijeenkomst had aangegeven dat er een ontmoeting met Jakobsen was geweest, reageerde de sprinter van Deceuninck-QuickStep fel op deze zogenaamde onthulling van de Amsterdammer. De meeting had vertrouwelijk moeten blijven. En het zat hem dwars dat Groenewegen hem in die meeting geen persoonlijke excuses had aangeboden.

Zoveel had de sprinter van Jumbo-Visma echter niet verteld over dat gesprek. Groenwegen zei dat er vlak voor de Ronde van Turkije in Amsterdam een gesprek was geweest waarin beiden hun hart konden luchten. “Voor beiden was dat een heel fijn gesprek. Wat daar precies besproken is, houd ik liever tussen ons.”

Dat de berichten van Jakobsen op Twitter gevoed waren door zijn juridische team was duidelijk uit de teksten op te maken: “Dylan heeft ook geen bereidheid getoond om enige verantwoordelijk voor zijn daden te nemen. Ik zou nog steeds graag tot overeenstemming met Dylan willen komen.” En om af te sluiten: “Mijn juridisch team is bezig vervolgstappen ingang te zetten. Om die reden zal ik verder geen commentaar geven.”

Juridische lading

Juist met die laatste zin legt Jakobsen de vinger op de zere plek. Hoe kan hij verwachten dat Groenewegen uitspraken doet die wellicht een juridische lading krijgen, wanneer hij zelf van zijn advocaten geen verder commentaar mag geven?

De tweets van Jakobsen zorgden voor een opmerkelijk wending in de publieke opinie. Op sociale media werd zijn kritiek op Groenewegen door velen als sneu beoordeeld. Ineens werd het slachtoffer zelf het middelpunt van vele gifpijlen. Het heeft me verbaasd hoe negatief er werd gereageerd, al kan ik me wel voorstellen dat veel wielerliefhebbers met deze twee sprinters weer willen vooruitkijken in plaats van verlamd te blijven in het verleden.

Hoe graag iedereen deze zaak ook achter zich wil laten, we mogen niet vergeten dat Jakobsen het grootste slachtoffer in deze zaak is. Zijn toestand was kritiek en hij werd in Polen enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden. Het interview dat hij vlak voor de kerst in het Algemeen Dagblad gaf, heeft diepe indruk gemaakt. Denk alleen al aan zijn uitspraken hoe hij op de intensive care in het ziekenhuis in Katowice bij een patiënt naast hem het alarm hoorde afgaan en even later een aluminium lijkkist door de gang hoorde aankomen.

Naar aanleiding van alle negatieve reacties op social media gaf ook zijn teammanager Patrick Lefevere vandaag bij de tweede rit van de Giro d’Italia zijn commentaar. De West-Vlaming benadrukte dat Jakobsen geen excuses heeft gekregen: “Integendeel, vanuit het kamp van Jumbo-Visma werd aangegeven dat de crash ‘dingen zijn die gebeuren in koers. Ze werden naar mekaar toe gezogen’. Eigenlijk is er niks gebeurd volgens hen.”

Dat Jakobsen aan een schadevergoeding denkt, is totaal niet gek. Los van de emotionele klap zijn er de nodige sportieve en daaraan vasthakende economische vraagtekens. Hoewel hij in april zijn rentree in het peloton in de Ronde van Turkije heeft gemaakt en de afgelopen dagen in de Ronde van Algarve actief was, is het nog altijd de vraag op welk niveau hij straks weer kan presteren. Kan hij op zijn oude niveau terugkomen, dan valt het financieel nog relatief mee. Maar wanneer hij niet meer de honderd procent haalt, dan kan hem dit enkele miljoenen kosten.

En ook zijn ploeg Deceuninck-QuickStep ziet nu al een klein jaar hun topsprinter niet meer op niveau presteren wat het team natuurlijk de nodige publiciteit kost. Moet je dit als een risico zien dat op het hoogste niveau in de wielersport kan plaatsvinden? En zijn de gevolgen van de valpartij enkel aan te rekenen op Dylan Groenewegen en/of zijn team Jumbo-Visma? In het betreffende interview gaf Jakobsen immers al aan dat Dylan dit ook niet heeft gewild.

Groenewegen zei in januari in een uitgebreid interview dat ik met hem had voor Helden Magazine: “Ik kan Fabio antwoorden dat het zeker niet mijn idee was om iemand te verwonden. Het is echt onbewust gebeurd. Ik probeer altijd zo aerodynamisch mogelijk te sprinten, met mijn hoofd omlaag. Daardoor ben ik onbewust van mijn lijn afgeweken. Dat was zeker geen bewuste actie.”

De schuldvraag is bij deze horrorvalpartij moeilijk te beantwoorden. Waren de gevolgen zo groot geweest wanneer de finish bergaf in Katowice niet zo gevaarlijk was en wanneer er stabiele hekken hadden gestaan? Je hoort al maanden niets meer of de organisatie van de Ronde van Polen en de internationale wielerunie UCI ook aansprakelijk zijn? In Polen werd de wielerwedstrijd vorig jaar zelfs nog uitgeroepen tot sportevenement van het jaar.

Politiek

En de UCI repte zelfs bij de introductie van de nieuwe veiligheidsmaatregelen geen woord over het ernstige incident in Polen. Al lijkt speelt hier ook politiek op het allerhoogste niveau een rol te spelen. Agata Lang is achter de schermen een van de belangrijkste personen in de organisatie van de Ronde van Polen. Daarnaast was zij tot dit voorjaar vice-president van de UEC, de Europese wielerbond.

Zij zit momenteel in het Professional Cycling Council van de UCI en wordt als een belangrijke kandidate voor het management comité van de UCI gezien. Zeker nu je de laatste verkiezing van het UEC-bestuur min of meer als een Oost-Europese coupe kunt omschrijven, lijkt haar rol binnen de internationale wielerunie alleen maar belangrijker te worden.

Het is duidelijk dat er in deze vervelende zaak grote andere belangen zitten die het onderlinge contact tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen overtreffen. Dit kan een jarenlang juridisch getouwtrek worden, waarbij beide hoofdrolspelers (lees: renners) slechts marionetten blijken te zijn. Beide sprinters gaat deze polemiek alleen maar negatieve energie kosten.

Jakobsen heeft acht maanden moeten herstellen en zal nog operaties aan zijn gehemelte moeten ondergaan. Groenewegen heeft er een schorsing van negen maanden opzitten en wist gelukkig direct in deze Giro d’Italia de mentale veerkracht te vinden om zich weer in de massasprint te gooien.

Dat beiden terug zijn in het peloton hoort een feestelijk feit te zijn. Het is te hopen dat het juridische gevecht vanaf nu achter gesloten deuren plaats vindt. Dat Jumbo-Visma nu niet via de media gaat reageren op de uitspraken van Lefevere. Van een moddergevecht voor de bühne wordt geen van beiden beter. Dat heeft het bericht van Jakobsen van afgelopen donderdag wel bewezen.