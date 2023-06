Groenewegen bedankt Mezgec na zege in Slovenië: “Een perfecte lead-out”

De eerste etappe van de Ronde van Slovenië is een prooi geworden voor Dylan Groenewegen. De Leeuw van Amsterdam wist in een sprint af te rekenen met Phil Bauhaus en Matteo Moschetti. De Nederlander slaat direct een dubbelslag, aangezien het de eerste etappe van de rittenkoers is. “Ik mag mijn team hiervoor bedanken”, vertelt Groenewegen na de finish.

Dylan Groenewegen is dolblij met zijn zege in de eerste etappe van de Ronde van Slovenië. Het parcours was zeker niet vlak en kende een aantal steile klimmetjes. Hierdoor had de sprinter het soms lastig. “Het was een hele zware etappe. In het begin was het dan wel makkelijk, maar dan besluiten BORA-hansgrohe en Tudor voor de aanval te gaan op de beklimmingen. Dat maakt het zeker niet makkelijk voor een sprinter, zoals ik, maar het team had gelukkig genoeg tijd om de vlucht terug te pakken.”

Lees ook: Dylan Groenewegen sprint naar winst in openingsrit Ronde van Slovenië

Na de finish maakt de Leeuw van Amsterdam een diepe buiging voor ploegmaat Luka Mezgec. Een geweldige lead-out van hem brengt Groenewegen in een zetel. “Op het einde gebruiken we het hele team om de vlucht terug te pakken. We krijgen geen hulp van de andere teams, geen idee waarom. Maar ach, we hebben de overwinning te pakken en Luka Mezgec rijdt een geweldige lead-out voor mij. Hij deed het echt geweldig en was ook echt heel gemotiveerd. Echt perfect van hem en dan is het makkelijker voor mij om de winst te grijpen.”

De zege kwam echter niet vanzelf voor de Nederlander. In de laatste finale zagen we de tong uit de mond. “Het was een hele zware dag. Ik was aan het lijden in de finale, maar dat maakt de overwinning enkel mooier. Mijn team wil ik nogmaals bedanken. Zij hebben mij geweldig geholpen vandaag. Nu is het tijd om dit lekker te gaan vieren!”