Dylan Groenewegen aast op nieuwe kans in Saudi Tour: “Iedere fout wordt afgestraft”

Dylan Groenewegen krijgt vandaag een nieuwe kans op ritsucces in de Saudi Tour. De teleurstelling was groot na wat hij zelf “een gemiste kans” noemde in de openingsetappe. Na afloop zagen we een Groenewegen die we lang niet gezien hebben. “Die honger is weer terug.”

“Voor mijn nieuwe ploeg wilde ik het seizoen meteen goed aftrappen. Het gevoel is gewoon goed en dat merkte ik al op training”, zegt de nieuwe sprinter van BikeExchange-Jayco. Het liep in de eerste etappe mis doordat de nieuwe sprinttrein nog niet op elkaar is ingespeeld. “Je moet het ook wat tijd geven en de druk niet te hoog leggen. Dit is voor iedereen een nieuw proces. De nieuwe jongens om mij heen, moeten nog aanvoelen hoe ik het wil hebben en daar is deze koers heel goed voor. Voor iedere sprinter is dat anders.”

“Eigenlijk ging het best wel goed, maar we nemen het op tegen jongens van Lotto Soudal die al een paar jaar met elkaar werken. Iedere fout wordt afgestraft. Wij moeten nog wat meer aanvoelen wat we met elkaar willen. Na afloop hebben we een goede en best wel lange meeting gehad, waarin iedereen zijn zegje heeft gedaan. We moeten leren van de fouten die we maken en op naar morgen (vandaag, red.). Gelukkig zijn er meerdere kansen.”

De tweede etappe, die ook was aangemerkt als sprintersrit, bleek in werkelijkheid lastiger dan in het routeboek was aangegeven. Het was een Amstel Gold Race-achtige aankomst met een steil klimmetje en lange uitloper. Te lastig voor de pure sprinter Groenewegen. “We hebben het geprobeerd, maar al snel werd duidelijk dat deze aankomst voor mij te lastig was.”

“Ik ben blij dat de honger weer terug is. Vorig jaar was dat een stuk minder. Toen raakte het me minder uit als ik niet won. Ik merkte ook af en toe niet dat ik niet goed genoeg was. Dat is nu anders. In de eerste etappe was ik goed, gisteren ook weer goed… Alleen die finish… Dat is niet mijn ding. Vandaag gaan we er weer voor!”

Wedstrijdprogramma