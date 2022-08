Dygert ondergaat derde operatie aan bovenbeen: “Had constant pijn, op en naast de fiets”

Chloe Dygert is opnieuw onder het mes gegaan. De Amerikaanse werd in het Maxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven geopereerd aan de voorzijde van haar bovenbeen. Als gevolg van een eerdere operatie, direct na haar zware val op het WK tijdrijden in 2020, was er op deze plek littekenweefsel ontstaan die voor nieuwe klachten zorgden.

In een reactie op sociale media legt Dygert, de wereldkampioen tijdrijden van 2019, uit waarom ze opnieuw geopereerd moest worden. “Tijdens mijn ongeval in 2020 is tachtig procent van mijn quadriceps (een spiergroep aan de voorzijde van het bovenbeen, red.) volledig doorgesneden, en is de iliotibiale band (de peesplaat die loopt van de bekken richting de buitenzijde van de knie, red.) gedeeltelijk gescheurd. In het heelproces na de operatie is er een grote hoeveelheid littekenweefsel ontstaan die me in een constante staat van pijn heeft gebracht, op en naast de fiets.”

Een tweede ingreep, bedoeld om het ontstane littekenweefsel te verwijderen, mislukte in 2021. “Nadat ik meedeed aan de Olympische Spelen in Tokyo (Dygert werd hier nog zevende in de tijdrit, red.) ben ik voor de tweede keer geopereerd om het weefsel proberen te verwijderen, omdat de pijn onverdraaglijk was. Het was onsuccesvol. Ik had bijna een nieuwe operatie gepland in januari, maar omdat het een lang herstelproces zou zijn en ik wist dat ik geen extra schade aan zou richten, wilde ik dit seizoen afmaken.”

Ziekte van Pfeiffer

Het seizoen verliep echter niet zoals gepland voor Dygert. “Na een maand kreeg ik de ziekte van Pfeiffer, waarna ik het volledige voorjaar spendeerde om daarvan te herstellen, in de hoop dat ik het seizoen nog af kon maken. Recente bloedtesten hebben laten zien, dat ik nog steeds vecht tegen dit virus. Dus is de beslissing gemaakt om mijn seizoen te beëindigen en de operatie zo snel mogelijk te doen. Op die manier kan ik 2023 beginnen, zonder pijn in mijn been!”

Het littekenweefsel, dat de beweging en normale functie van de spier beperkte, is inmiddels dus verwijderd, vertelt Dygert. Dit seizoen reed de Amerikaanse slechts één UCI-koers op de weg. De 25-jarige renster van Canyon//SRAM Racing eindigde als 26e in de Omloop Het Nieuwsblad.