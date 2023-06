Dygert maakt het spannend op Amerikaans kampioenschap tijdrijden, McNulty klasse apart

Chloe Dygert is Amerikaans kampioene tijdrijden geworden. De 26-jarige wielrenster maakte het in Oak Ridge nog bijzonder spannend: aan de meet was ze slechts negen seconden sneller dan Lauren Stephens.

De 48-jarige Amber Neben eindigde op de derde plek. Neben bleek aan de meet 33 seconden trager dan Dygert en eindigde voor de zeventiende keer in haar carrière op het podium van het Amerikaans kampioenschap tijdrijden.

Bij de mannen was de voorsprong van Brandon McNulty een stuk groter. De 25-jarige Amerikaan reed Will Barta op een achterstand van 1 minuut en 32 seconden en Joey Rosskopf zelfs op 2 minuten.

McNulty werd zodoende voor de eerste keer in zijn carrière Amerikaans kampioen tijdrijden.