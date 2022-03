Dwars door Vlaanderen: Movistar presenteert ploeg rond Van Vleuten

Movistar heeft zijn selecties bekendgemaakt voor Dwars door Vlaanderen. Annemiek van Vleuten verbleef de voorbije weken op Tenerife voor een hoogtestage op El Teide, maar is nu weer terug en zal woensdag haar titel verdedigen in de semiklassieker. Bij de mannen is het uitkijken naar onder meer Iván García en Alex Aranburu.

Van Vleuten was vorig jaar de beste in Dwars door Vlaanderen, door in een sprint met twee af te rekenen met de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De inmiddels 39-jarige Nederlandse hoopt woensdag haar titel met succes te verdedigen en kan in haar jacht op een tweede opeenvolgende zege in Dwars door Vlaanderen rekenen op steun van de snelle Cubaanse Arlenis Sierra, Sarah Gigante, Sheyla Gutiérrez, Lourdes Oyarbide en Jelena Erić.

In de editie voor heren rekent Movistar op de volgende namen: Alex Aranburu, Imanol Erviti, Iñigo Elosegui, Iván García, Johan Jacobs, Max Kanter en Mathias Norsgaard. Aranburu en García zijn outsiders voor de overwinning. Aranburu wist zich in het verleden al te onderscheiden in kasseiklassiekers, García werd zondag nog achtste in Gent-Wevelgem. De jonge Zwitser Jacobs reed afgelopen zondag overigens ook een sterke Gent-Wevelgem.

Selectie vrouwenploeg Movistar voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Jelena Erić

Sarah Gigante

Sheyla Gutiérrez

Lourdes Oyarbide

Arlenis Sierra

Annemiek van Vleuten

Selectie mannenploeg Movistar voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Alex Aranburu

Imanol Erviti

Iñigo Elosegui

Iván García

Johan Jacobs

Max Kanter

Mathias Norsgaard