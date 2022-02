Dusan Rajovic: “Mooi dat ik weer kan winnen na enkele slechte seizoenen”

Dušan Rajović was vanzelfsprekend heel blij na zijn overwinning in de tweede etappe van de Tour of Antalya. De meervoudig Servisch kampioen was erop gebrand zijn nieuwe ploeg Team Corratec een succes te bezorgen in de Turkse etappekoers.

Rajović klopte in Antalya Matthew Gibson en Filippo Tagliani in een massasprint. De Serviër heeft goede herinneringen aan de Turkse badplaats, want drie jaar geleden kwam hij daar al eens als tweede over de finish. “Het is mooi om te winnen aan het begin van het seizoen. De ploeg deed goed werk. Ik zag af op de beklimmingen, maar had uiteindelijk goede benen. Ik begon als eerste aan de sprint en haalde het.”

Rajović was tijdens de tweede etappe erop gebrand om een goed resultaat te behalen. “Ik rijd bij een nieuw team. Ik heb een paar slechte seizoenen gehad en het is mooi dat ik weer kan winnen. Dit succes gaan we eerst vieren en daarna gaan we ons op de vierde etappe richten. De derde rit is vrij zwaar en daar mogen onze klimmers het gaan proberen. De vierde etappe wordt weer voor ons”, aldus de Serviër.