Dusan Rajovic wint chaotische massasprint in Tour of Antalya

Dusan Rajovic heeft de tweede etappe van de Tour of Antalya gewonnen. Na ruim 180 kilometer tussen Kemer en Antalya was de Serviër van Team Corratec de beste in een chaotische massasprint. De tweede plaats was weggelegd voor Matthew Gibson van WiV-Sungod.

Drie renners kleurden de etappe. Kort na de start in Kemer reden Daniel Turek (Felbermayr-Simplon Wels), Jacob Scott (WiV-Sungod) en Vasili Bialiauski (Minsk Cycling Team) weg uit het peloton. Zij reden al snel meer dan drie minuten weg, maar Turek bleek de beste klimmer. In de openingsfase lagen namelijk meerdere beklimmingen.

Het ging te hard voor Scott en Bialiauski, al wist de Brit zich nog wel terug te knokken in het wiel van de Tsjech. De twee bleven samen over en lieten de Wit-Rus zwemmen. Bialiauski werd uiteindelijk ingerekend en niet veel later overkwam Turek en Scott hetzelfde. Dat gebeurde nog voor de laatste klim van de dag, waar overigens geen bergpunten te scoren waren.

Massasprint niet te voorkomen

Op die klim, ruim zeventig kilometer voor de finish, werd het peloton even in meerdere stukken gereden. In de afdaling keerden de meeste renners namelijk terug. Een compact peloton, aangevoerd door Gazprom-Rusvelo en Bingoal Pauwels Sauces WB, begon daardoor aan de laatste nagenoeg vlakke vijftig kilometer. Dat bleef zo tot in de zonnige straten van Antalya, waar de massasprint niet te voorkomen was.

Een renner van Leopard probeerde de sprintersploegen nog te verrassen in de laatste vier kilometer, maar die aanval mislukte. Human Powered Health probeerde vervolgens Arvid de Kleijn vooraan af te zetten, terwijl ook klassementsleider Matteo Malucelli goed vooraan werd afgezet.

Rajovic verrast in de sprint

De Italiaan kon het echter niet bolwerken, want het was de Servische kampioen Dusan Rajovic die verrassend en met overmacht wist te winnen. Matthew Gibson (Wiv-Sungod) werd tweede en Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) derde. De vierde plaats was weggelegd voor Antti-Jussi Juntunen van het Nederlandse ABLOC CT.

De finale was erg chaotisch en werd nog ontsierd door een valpartij van Karl Patrick Lauk. De Est, donderdag nog derde in de openingsrit, zat in het wiel van zijn lead-out toen hij door een manoeuvre voor hem hard ten val kwam tegen een stoep.