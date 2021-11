Dumoulin, Oomen en Tolhoek doen mee aan toertocht in Thailand

Wielerflits Kort

Tom Dumoulin, Sam Oomen en Antwan Tolhoek verblijven momenteel niet in Nederland, maar in Thailand. In de toeristische provincie Chiang Mai doen ze aankomende zaterdag mee aan Ride with the Pros. Dit is een toertocht vanuit het plaatsje Mae Hia.

COVID-19 is inmiddels alweer een tijdje bezig aan een serieuze opmars, maar toch is het voor Europeanen nog altijd mogelijk om zonder restricties naar Thailand te reizen. Sinds 1 november is er de ruimte om, zonder in quarantaine te hoeven, naar hoofdstad Bangkok te vliegen.

Dumoulin, Oomen en Tolhoek besloten van de gelegenheid gebruik te maken om naar Zuidoost-Azië te vliegen, onder meer om er deel te nemen aan een toertocht van in totaal 120 kilometer. De tocht begint in het plaatsje Mae Hia, gelegen in de provincie Chiang Mai, waar traditioneel veel toeristen komen.