Dumoulin kritisch op tactiek Van Aert: “Ik begreep er helemaal niets van”

Tom Dumoulin was na afloop van de tiende rit kritisch op Wout van Aert. "Vandaag snapte ik de tactiek van Van Aert totaal niet", zei de NOS-analist na afloop. "Misschien had hij een vrije rol, want anders kan ik het niet verklaren."

Van Aert blies zichzelf dinsdag in de openingsfase van de etappe op waardoor hij Vingegaard even niet kon bijstaan. Later in de etappe zat de Belg ook nog in een chasse patate met Mathieu van der Poel.

“De Tour is bijna halverwege en ik kon Wout nog niet op een fout betrappen. Net als vorig jaar is hij de beste renner in de Tour, maar vandaag begreep ik er helemaal niets van. Hij hoort gewoon bij Vingegaard te zitten als beste helper.”

“Toen hij terugkwam, reed hij weer weg met Van der Poel. En hij nam nog over ook. Dan had hij zich beter kunnen sparen voor wat nog komen gaat. Geel met Vingegaard is het allerbelangrijkste”, is de oud-renner duidelijk.

