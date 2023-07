Van Aert ziet af in ‘grote chaos’: “Wel geprobeerd, maar mezelf opgeblazen”

Video

Wout van Aert die moet lossen uit een groep van zo’n vijftig renners. Het komt niet vaak voor, maar vandaag was het de realiteit in de rit naar Issoire. De Belg van Jumbo-Visma probeerde in de beginfase nog wel mee te springen, maar moest dit flink bekopen. “Ik heb mezelf opgeblazen”, vertelde Van Aert na de finish aan Sporza.

De tiende etappe zal bij veel renners in de kleren kruipen. In de eerste uren werd er op het scherpst van de snede gekoerst, en spatte het peloton volledig uiteen. Grote namen als David Gaudu, Romain Bardet en Mathieu van der Poel moesten al vroeg passen, net als Wout van Aert. “Ik had vandaag niet de benen. Het was bij mij echt een grote explosie. Ik heb het nog wel een paar keer geprobeerd, maar heb mezelf daarbij opgeblazen.”

“Ik moest toen lossen, wat me ook niet vaak is overkomen. Ik heb vandaag echt afgezien. De conditie is zeker nog oké en ik voelde me in de finale wel weer wat beter, maar echt goed voelde ik me vandaag ook niet. Natuurlijk had ik gehoopt om in de kopgroep te zitten, maar ik had gewoon de benen niet en bovendien besloten ook de klassementsrenners nog te springen. Het was een grote chaos. Het is wel jammer dat het er vandaag niet in zat.”

Over move met Van der Poel: “Kreeg zelf bijna een verkoudheid”

In de finale trok Van Aert met zijn eeuwige sportieve rivaal Mathieu van der Poel echter nog wel in de aanval. Vanwaar deze move? “Mathieu reed op dat moment denk ik op kop voor Jasper Philipsen, maar achter ons viel een gat. Ik zat op dat moment in zijn wiel, en we reden toen ook nog niet zo ver achter de kopgroep.”

“We kwamen nog wel iets dichter, maar op de klim wist ik al dat we nooit meer konden oversteken. Het was voor mij echter wel een mooie kans om met voorsprong aan de klim te beginnen, en zo de ploeg nog te helpen. Of ik merkte dat Mathieu verkouden was? Ik had bijna een verkoudheid toen hij mij passeerde”, kan Van Aert nog lachen. “Bergaf was het niet te zien.”