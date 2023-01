Dumoulin kan naar Intermarché-Circus-Wanty als hij daar klaar voor is

Tom Dumoulin stopte eerder dit jaar met wielrennen. De 32-jarige Limburger hoeft zich alvast geen zorgen te maken over zijn toekomst. Zo deden onder meer de NOS en Eurosport hem al een aanbod om als analist aan de slag te gaan voor hen, terwijl Intermarché-Circus-Wanty eerder ook hun interesse kenbaar maakte. Teammanager Aike Visbeek at onlangs met Dumoulin.

Visbeek benadrukt in gesprek met WielerFlits dat hij een persoonlijk gesprek had met de Giro d’Italia-winnaar van 2017 en niet per se zakelijk. “Op dit moment zijn er andere zaken waar Tom zich mee bezig moet houden. Hij moet voor zichzelf eerst goed in balans komen en daarna rustig gaan bekijken wat hij wil gaan doen. Tom weet dat er meerdere mogelijkheden zijn om in de wielersport aan het werk te gaan.”

“Het is hem niet ontgaan dat die mogelijkheid er bij ons ook is”, vertelt Visbeek. “Maar laat hem daar zijn tijd voor nemen. Wat voor rol er bij hem past? Qua tijdrijden en alles wat daarbij hoort, heeft hij heel veel kennis. Daar zijn wij nog heel erg in ontwikkeling. Voor ons is het heel waardevol als hij daarmee bij ons aan de slag kan. Dat zal dan meer dan coach en specialist op dat gebied zijn.”

Mathieu Heijboer

Dat plaatje klinkt een beetje zoals de rol die Mathieu Heijboer heeft bij Jumbo-Visma. “Dat zou goed kunnen”, meent Visbeek. “Het is alleen te prematuur om daarover te spreken. Laten we eerst kijken en afwachten wat Tom zelf wil. Uit onze eerdere samenwerking weet ik echter ook dat Tom koersen heel erg mooi vindt. Misschien ontwikkelt hij zich daarin ook nog wel.”

“Maar neem bijvoorbeeld Dimitri Claeys”, gaat de teammanager van Intermarché-Circus-Wanty verder. “Vanaf het moment dat ik hem beter leerde kennen, dacht ik: hier zit een ploegleider. Bij Tom heb ik dat gevoel nog niet meteen. Hij heeft heel veel kennis en kan zaken heel goed uitleggen. Maar hij is ook vijf jaar jonger dan Dimitri. We moeten kijken hoe Tom daar zelf in staat. Als hij er klaar voor is, ga ik met hem praten.”