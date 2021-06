Dumoulin in jubelstemming na nieuwe titel: “Dit doet me heel veel”

Tom Dumoulin moest zoeken naar woorden nadat hij voor de vierde keer het NK tijdrijden naar zijn hand had gezet. Op de renner van Jumbo-Visma, die eerder dit jaar nog aan zijn wielertoekomst twijfelde, maakte zijn zege duidelijk indruk.

“Dit is gewoon heel mooi. Winnen is winnen. Nu mag ik een jaar lang in een mooie trui rondrijden”, vertelde de 30-jarige renner in een eerste reactie. “Misschien had het me in 2017 of 2018 minder gedaan, maar nu doet het me heel veel. Echt heel mooi.”

Dat hij een lekker gevoel had, zei hij. “Gelukkig reflecteert de uitslag dat ook. Sinds begin mei ben ik weer serieus gaan trainen. Sindsdien is het alleen maar de goede kant op gegaan – ook wel wat mindere dagen en periodes hoor, maar voornamelijk beter. Zeker in Zwitserland ging het elke dag beter. Dat ik weer goed herstel, is misschien wel het mooiste van alles. Vorig jaar en begin dit jaar toen ik ermee ophield, was ik gewoon overtraind en herstelde ik gewoon ook niet meer.”

“Dat je je eigen lichaam niet meer kent, is een heel naar gevoel. Dat je lichaam niet meer reageert op een training, zoals je dat gewend bent. De rustperiode heeft me heel goed gedaan. Dat het nu al resultaat oplevert, is heel mooi. Daar ben ik heel blij mee”, aldus de kersverse kampioen.

Voor Dumoulin was het ook een opsteker in opbouw naar de Olympische Spelen van Tokio, waar hij zijn oog op de olympische tijdrit heeft laten vallen. “Ik wil bij deze ook heel erg de mensen om mij heen bedanken en ook de ploeg. Ze hebben mij de tijd gegeven in februari, maart en april, dat heeft me echt heel veel goed gedaan. Ik hoop dat ik een veel leukere renner ben geworden. En of dat nu wel of niet resultaten gaat opleveren de komende periode, is dan misschien nog niet eens het belangrijkste. Ik zit goed in mijn vel en… mooi.”