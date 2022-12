Autopsie wijst uit: aanrijding met truck werd Davide Rebellin fataal

De autopsie op het lichaam van Davide Rebellin heeft uitgewezen dat de Italiaan door de aanrijding met een truck om het leven is gekomen. Er kwamen geen andere medisch afwijkende zaken aan het licht. De betreurde Rebellin kan, nu de autopsie is afgerond, door zijn familie worden begraven.

Aanvankelijk was het plan om op 13 december het inwendige onderzoek te doen naar de toedracht van zijn dood, maa het Openbaar Ministerie van Vicenza besloot de autopsie uit te stellen, omdat het proces om de Duitse verdachte aan te houden vertraging heeft opgelopen. Nu de autopsie heeft plaatsgevonden, kan Rebellin – goed drie weken na het dodelijke ongeval – eindelijk naar zijn laatste rustplaats worden gebracht.

Er is nog weinig duidelijk over het Europese aanhoudingsbevel tegen de 62-jarige vrachtwagenchauffer Wolfgang Rieke, die Rebellin zou hebben doodgereden en daarna zou zijn gevlucht naar zijn eigen land. De Italiaanse politie zou volgens Cyclingnews wel overwegen om een Europees arrestatiebevel uit te vaardigen. Men is inmiddels ook druk bezig om het ongeluk, op basis van beschikbare videobeelden en ooggetuigenverslagen, zo goed mogelijk te reconstrueren.

De begrafenis van Rebellin (51) zal aankomende vrijdag plaatsvinden in de Lonigo-kathedraal in Lonigo, niet ver van Vicenza.