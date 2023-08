maandag 28 augustus 2023 om 14:38

Duits OM onderzoekt dopingzaak Hessmann, huiszoeking bij renner Jumbo-Visma

Het Openbaar Ministerie in Duitsland is een vooronderzoek gestart na de positieve dopingtest van Michel Hessmann. Er heeft inmiddels een huiszoeking plaatsgevonden bij de 22-jarige renner van Jumbo-Visma, die inmiddels op non-actief is gesteld door zijn ploeg. Bij de huiszoeking is beslag gelegd op zijn “gegevensdragers”. Dit heeft het OM laten weten aan de NOS.

“Het vooronderzoek richt zich uitsluitend op de genoemde persoon (Michel Hessmann, red.) en niet op anderen”, stelt het Openbaar Ministerie in Duitsland. “Of dit tot een strafvervolging zal leiden, is nu nog open en hangt af van de onderzoeksresultaten. De verdachte zal gehoord worden voordat een finaal oordeel volgt. Het is aan hem om zijn onschuld aan te tonen.”

In Nederland wordt het gebruik van doping door sporters niet gezien als een strafrechtelijk vergrijp, maar dat is in Duitsland wel het geval. Een in 2015 aangenomen dopingwet stelt het gebruik en het toedienen van doping strafbaar. Sporters die betrapt worden op het gebruik van verboden middelen, kunnen een maximale celstraf van drie jaar en een geldboete krijgen. Tot op heden is er nog geen enkele sporter in Duitsland in de cel beland wegens dopinggebruik.

Hessmann, die bezig is aan zijn tweede jaar bij het WorldTeam Jumbo-Visma, is op 14 juni positief getest op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat. Het gedetecteerde product is een diuretisch medicijn, ook wel een plaspil genoemd. Het betrof een out-of-competition-controle op 14 juni in Duitsland. Om welk middel het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

Tuchtprocedure

Op 16 augustus, de dag dat Jumbo-Visma besloot om zijn renner voorlopig te schorsen, vond in de regio Freiburg – waar Hessmann woont – een huiszoeking plaats. Tijdens deze huiszoeking troffen officieren van de staatspolitie Baden-Württemberg geen dopingmiddelen aan. Wel werden gegevensdragers, doorgaans zijn dit een laptop en telefoon, in beslag genomen. Die worden momenteel nader bekeken, stelt het Duitse OM.

Jumbo-Visma is op de hoogte van de huiszoeking. “Maar we weten op dit moment niet meer dan toen en wachten de uitkomsten af. Noch de Duitse justitie, noch de Duitse dopingautoriteit heeft zich bij ons gemeld voor informatie of vragen.” Parallel aan het strafrechtelijke vooronderzoek loopt momenteel ook een tuchtprocedure bij de Duitse dopingautoriteit. De Duitse dopingautoriteit moet wettelijk gezien kennis over een positieve test delen met justitie. Dat is gebeurd, zo bevestigt men aan de NOS.