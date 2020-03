Dubbelslag voor Ryan Cavanagh in de Tour de Taiwan maandag 2 maart 2020 om 09:12

In de Ronde van Taiwan heeft Ryan Cavanagh de macht gegrepen. De Aussie van St. George won in de 2.1-ronde de heuveletappe naar Jiaobanshan Park. Hij kwam zeven seconden eerder over de streep dan Chun Kai Feng (Taiwanese selectie) en Hideto Nakane (Nippo-Delko One Provence) en dat was voldoende om de leiderstrui over te kunnen nemen van Eric Young, die de openingsetappe had gewonnen.

In het huidige klassement heeft Cavanagh elf tellen voorsprong op de nummer twee, die zijn koersen normaliter rijdt in het shirt van Bahrain McLaren. De Ronde van Taiwan duurt in totaal vijf dagen. De laatste twee etappes lijken geknipt voor de sprinters, maar in de derde etappe kan er nog wat gebeuren. Halverwege de 155 kilometer lange derde rit staat namelijk een klim van eerste categorie op het programma.

Het thuispubliek zal in ieder geval hopen dat Chun Kai Feng in de resterende etappes nog elf seconden kan goedmaken. Dat zal niet meevallen, want Cavanagh weet in de Asia Tour wel wat etappekoersen winnen is. Vorig jaar won hij de Tour of Quanzhou Bay en de Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup.

Meijers valt uit

Vanuit Nederlands oogpunt is het in de Ronde van Taiwan uitkijken naar de prestaties van Jeroen Meijers en André Looij, die beiden uitkomen voor SSOIS Miogee. Meijers haalde de finish niet, terwijl André Looij zich tevreden moest stellen met plaats 72 in de daguitslag. WielerFlits sprak eerder nog uitgebreid met de twee renners over hun Aziatische belevenissen.