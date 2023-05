Dubbelslag voor Oier Lazkano in tweede rit Boucles de la Mayenne

Oier Lazkano heeft vrijdag de tweede etappe van Boucles de la Mayenne op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Movistar, de verrassende nummer twee van Dwars door Vlaanderen dit voorjaar, zat mee in de vlucht van de dag en reed tien kilometer voor de finish in Lassay-les-Châteaux weg bij zijn medevluchters. Het peloton volgde op 40 seconden van Lazkano, die ook de nieuwe leider is in het algemeen klassement.

Vroeg in de rit toonden Benoît Cosnefroy en Axel Zingle zich al in het offensief, maar hun aanvalspoging werd gecounterd door proloogwinnaar en klassementsleider Ivo Oliveira. Daarna reed een vluchtgroep van vijf man weg, met Oier Lazkano (Movistar) als enige WorldTour-renner. Hij kreeg Jacob Hindsgaul (Uno-X), Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique), Thomas Devaux (St Michel-Mavic-Auber93) en Célestin Guillon (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) met zich mee.

Zij kregen nooit meer dan zes minuten, maar hielden wel knap stand richting de finale. Elf kilometer voor de finish besloot Lazkano op het heuvelachtige parcours rond Lassay-les-Châteaux zijn medevluchters achter zich te laten. Op dat moment had hij ruim anderhalve minuut op het peloton, waar UAE Emirates en AG2R Citroën de boel controleerden. Het peloton schoot te laat op gang, waardoor de vogel gevlogen was.

Na bijna vier en een half uur koers kwam een sterke Lazkano solo over de finish. Célestin Guillon werd verrassend tweede en Jacob Hindsgaul derde. Daarachter sprintte Arnaud Démare vanuit het peloton naar de vierde plaats, maar dat was ruim veertig seconden na Lazkano.

