Dubbelslag Rohan Dennis: “Je moet de kans pakken als die zich voordoet”

Rohan Dennis mag zich de nieuwe leider noemen van de Tour Down Under. De Australische kopman van Jumbo-Visma sprong op twintig kilometer van de streep, op Nettle Hill, mee in een elitegroep van vijf en bleek in Victor Harbor de sterkste en de slimste van het stel. Hij kwam solo over de finish. “Maar ik had niet verwacht dat we het zouden halen”, zei hij na afloop.

De finale ontbrandde op Nettle Hill, waar Jay Vine en Simon Yates wegsprongen. “Eerlijk? Ik heb echt moeten strijden op die klim, om het gat dicht te rijden naar Jay en Yates. Vanaf daar was het een groot gevecht”, blikt Dennis terug. Samen met Mauro Schmid en Jai Hindley sloot hij aan. “Maar ik hoopte vooral dat Yates niet zou aanvallen, want hij zat te profiteren in ons wiel en daar was ik wel bang voor.”

Lastig te controleren

“Maar het is allemaal goed geëindigd en ik heb nu de trui”, lacht de Jumbo-Visma-renner. “Ik had niet verwacht dat we het zouden halen tot de streep, het zou lastig worden. Dat wel. De finale was ook behoorlijk tricky en dat maakte het lastig om te controleren voor andere ploegen. Voor mij was het goed om mee te zitten met renners als Vine en Yates. Het was geen gok dat ik mee sprong, want ik wist wel dat zoiets zou gebeuren.”

Dat topfavoriet Michael Matthews vlak voor Nettle Hill te maken kreeg met pech, bepaalde ook de tactiek van zijn Jayco AlUla-ploeggenoot Simon Yates. “We wisten dat Yates niet ging meewerken. Ik vind het ook jammer dat we ons niet echt konden testen tegen Bling en dat we tijd winnen door zijn pech, maar je moet wel je kans pakken als die zich voordoet”, concludeert Dennis. “Ik was vooral blij dat we het haalden en dat Yates in de laatste vijf kilometer wel meehielp. En ik ben trots om de trui te verdedigen morgen.”

Kijk hier de laatste kilometer terug met de beslissende aanval van Rohan Dennis:

Aussie Rohan Dennis soars into first place in the final kilometre of the Oakley Men's Stage 2 at Victor Harbor! 👏🚴‍♂️🥇 Congratulations to the team at @JumboVismaRoad@oakley | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/OyjxkUrb6C — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 19, 2023