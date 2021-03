Dubbelslag Pogacar in Tirreno-Adriatico: “Het was een gevecht met mezelf”

De nieuwe leider in Tirreno-Adriatico heet Tadej Pogačar. De Sloveen van UAE Emirates won niet alleen de vierde rit naar Prato di Tivo, hij reed ook nog eens Wout van Aert uit de blauwe leiderstrui. “Elke seconde die ik heb kunnen pakken is goed.”

Pogačar is de eerste renner die in het seizoen na zijn Tourzege een ritzege heeft weten te boeken in Tirreno-Adriatico, zo deelde de statisticus van dienst bij de koersorganisatie. De 22-jarige Sloveen hield zich hier in het slot van de etappe niet mee bezig. “Het was echt een gevecht met mezelf”, zegt hij in het flashinterview.

“Toen ik aanviel, probeerde ik iedereen te lossen om daarna mijn eigen tempo te rijden. Toen ik zag dat het gat groeide, gaf dat me extra moraal. Maar het was nog lang en het was lastig om het vol te houden. Simon Yates kwam nog heel dichtbij, terwijl ik steeds meer moeite kreeg. Ik heb alles gegeven en gelukkig was het genoeg.”

De kersverse klassementsleider kan de focus na zijn etappeoverwinningen verleggen op de rit van morgen, de gevreesde Tappa dei Muri. “Dat gaat een heel zware dag worden. Ook met het oog op de tijdrit is elke seconde die ik heb kunnen pakken goed. Het gaat denk ik nog ontzettend spannend worden.”

In het klassement verdedigt Pogačar een voorsprong van 35 seconden op Wout van Aert en Sergio Higuita. Ook Mikel Landa, Nairo Quintana, Joao Almeida en Jakob Fuglsang staan nog binnen de minuut van de maglia azzurra.

🎥 The mountain finish at Prati di Tivo saw a host of champions slugging it out. It came down to @TamauPogi vs @SimonYatess. Watch the final km of Stage 4.#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/XFbatZ5lXp — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 13, 2021